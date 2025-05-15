Сотрудники ФСБ задержали 57 администраторов телеграм-каналов, работавших на Украину

Работниками ФСБ были задержаны 57 администраторов различных телеграм-каналов и чатов, которые работали по заданию Киева. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщило РИА Новости.

В России были задержаны 57 человек, которые администрировали в мессенджере Telegram-каналы и чаты по заданию Украины. Они были выявлены Федеральной службой безопасности, после чего было установлено их местонахождения. Злоумышленники распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора», — указали журналистам в ФСБ.

Помимо этого работники ведомства предприняли профилактические действия в отношении 305 подростков, которые подпали под воздействие враждебной России идеологии. Также были задержаны шесть человек, готовивших нападения на образовательные учреждения в различных городах РФ.

Ранее сообщалось о приговоре суда в отношении двух жителей Запорожской области, которые готовили теракт и были задержаны сотрудниками ФСБ. Злоумышленники собирались подорвать колонну российских войск. За это один из них получил 17 лет, а другой 24 года лишения свободы.