Сотрудники ФСБ и Следкома провели обыски в офисах «Южуралзолота»

В золотодобывающей компании «Южуралзолото» проходят обыски. Их проводят сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka.

Обыски уже проводятся в офисах, которые расположены в пласте и Челябинске. Все они напрямую связаны с фирмой «Южуралзолото» и его главным акционером бизнесменом Константином Струковым.

«Обыски связывают с ранее выявленными нарушениями правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промобъектов на участках ЮГК», — указал микроблог.

Правоохранители считают, что на участках компании в Еткульском и Пластовском районе Челябинской области была загрязнена водоохранная зона и тем самым заметно ухудшена экологическая обстановка в регионе. Рабочее место Струкова, который входит в список богатейших россиян по версии Forbes, также подверглось обыску.

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