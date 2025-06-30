Обыски прошли в офисе издания Sputnik-Азербайджан

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Азербайджана, в бакинском офисе информационного агентства Sputnik-Азербайджан провели обыски представители правоохранительных органов. Местные новостные издания сообщают, что, несмотря на распоряжение азербайджанского правительства о приостановке работы представительства «Россия сегодня», сотрудники агентства продолжали свою деятельность.

Информационное агентство Sputnik в Москве сообщило о возникших трудностях в установлении связи с сотрудниками редакции, находящейся в Баку. Министерство внутренних дел Азербайджана заверило, что предоставит подробную информацию о проводимых следственных мероприятиях в офисе агентства.

24 февраля пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил о закрытии представительства «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан) на территории страны.

Российская компания получила возможность аккредитовать только одного журналиста. В свою очередь Министерство иностранных дел России заявило о поддержании контакта с азербайджанской стороной для обсуждения данного вопроса.

Ранее сообщалось, что в администрации Сургута силовики проводят обыск.