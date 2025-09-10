Обыски в особняках, признания и аресты: как в Красноярске рухнула схема с коммунальными аферами в Эвенкии

В Красноярске суд отправил под стражу двух человек, проходящих по уголовному делу о хищении почти полумиллиарда рублей, предназначенных для покрытия расходов на коммунальные услуги жителей Эвенкийского района. Информацию об этом предоставили в региональной прокуратуре и Следственном комитете РФ.

Генеральный директор и основатель компании «ВанавараЭнергоком» помещены в СИЗО, в отношении третьего фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 годы группа лиц реализовала мошенническую схему в рамках программы по обеспечению топливом отдаленных северных территорий.

Путем заключения контрактов на поставку нефтепродуктов по искусственно завышенным ценам фигуранты получали компенсационные субсидии, предназначенные для снижения стоимости коммунальных услуг для жителей Эвенкии. Эта афера привела к необоснованному увеличению тарифов ЖКХ для населения.

В домах подозреваемых были проведены обыски. Следственный комитет опубликовал видеозапись оперативных мероприятий, зафиксированных в их жилищах. На видеоматериалах запечатлены следственные действия, проводимые в частных домах, а также процесс допроса обвиняемых.

Глава компании признала свою вину в полном объеме и дала показания, раскрывающие роль ее сообщников. Всем троим предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Раменском направила в суд дело о хищении нефтепродуктов на 5 млн рублей.