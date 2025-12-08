«Очередь в туалет не заканчивалась»: стали известны подробности массового отравления на борту самолета в Москву из КНР

Десятичасовой перелет из Шанхая в Москву превратился в кошмар для десятков пассажиров, которые массово отравились бортовым питанием, предположительно, из-за риса с соусом. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT.Проверка».

По информации телеграм-канала, на борту самолета авиакомпании China Eastern, выполнявшего рейс из Шанхая в Москву в воскресенье, произошло массовое отравление. Через полтора часа после взлета пассажирам был предложен обед, основным блюдом которого были сосиски и рис с соусом. Спустя несколько часов после приема пищи у многих людей началось резкое ухудшение самочувствия.

Симптомы отравления — диарея и рвота — проявились у значительного числа туристов еще в середине десятичасового перелета, когда до посадки оставалось около шести часов. По свидетельствам очевидцев, очередь в туалет в салоне не прекращалась. Наиболее сильно пострадавшим пассажирам экипаж был вынужден предоставить места в бизнес-классе. Некоторые из отравившихся после приземления все еще испытывали недомогание и температуру. Расследованием инцидента, предположительной причиной которого стал некачественный рис, должны заняться специалисты авиакомпании и Роспотребнадзора.

