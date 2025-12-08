Рейс Стамбул — Москва задержали из-за дронов: пассажиры четыре часа сидели в самолете без воды после посадки

Пассажиры рейса из Стамбула, который с опозданием прилетел в Москву из-за угрозы атаки беспилотников, вынуждены были провести в самолете после посадки около четырех часов без достаточного запаса воды и еды. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Драма с задержкой разыгралась на борту лайнера авиакомпании Ajet (VF 275), который должен был приземлиться во Внуково в 1:25 утра. Из-за угрозы атак беспилотников самолет сначала задержали на вылете, затем он долго кружил в воздухе над московским аэропортом, после чего был вынужден совершить посадку в Шереметьево для дозаправки. К конечному пункту назначения пассажиры прибыли только к 9:00 утра.

Но и после этого их испытания не закончились. Еще около четырех часов люди провели в салоне приземленного самолета. По словам пассажиров, им не разрешали выйти, объясняя это соображениями безопасности из-за продолжающейся угрозы. В течение этого времени на борту закончилась питьевая вода — по словам очевидцев, запасы составляли всего две бутылки, — а аэропорт не организовал оперативную поставку новых. Еда также, по словам пассажиров, не предоставлялась.

Ранее сообщалось о том, что во Внуково вводились временные ограничения на полеты.