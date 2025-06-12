Россия обвинила Украину в срыве графика обменов, согласованного в Стамбуле

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона готова осуществлять обмены ежедневно, однако Киев не может работать в таком же режиме. Речь идет о графике, согласованном на переговорах в Стамбуле 2 июня.

«К сожалению, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова», — подтвердили в оборонном ведомстве.

Отметим, что 12 июня стороны провели очередной обмен военнопленными, однако количество освобожденных с обеих сторон не раскрывается. Обменные операции между Россией и Украиной продолжались с 9 июня.

Генерал-лейтенант Александр Зорин, представитель российской переговорной группы, ранее сообщал о планах передать Украине тела 6 тысяч погибших военнослужащих. Также обсуждались приоритетные обмены для раненых, тяжелобольных и военнопленных младше 25 лет. Однако как ситуация с обменом сложится в настоящее время неизвестно.

Ранее сообщалось, что России передали 27 тел погибших российских военнослужащих, в то время, когда Москва передала Киеву 1212.