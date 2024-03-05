Хуситы атаковали два эсминца США в Красном море

Боевики их хуситского радикального движения «Ансар Аллах» сообщили, что нанесли удар по двум американским эсминцам, находящимся в акватории Красного моря у берегов Йемена.

Как передает телеканал Al Masirah, исходя из заявления организации, сейчас оба военных корабля США терпят бедствие, но пока остаются на плаву.

«ВС Йемена провели операцию, в ходе которой атаковали два американских эсминца в Красном море», — приводится в публикации катарского телеканала.

Другие подробности инцидента пока не приводятся. Заявлений от Пентагона пог факту атаки на эсминцы США еще не поступало.

Напомним, «Ансар Аллах» запретили судам из США и Британии находиться в водах Красного и Аравийского морей. В противном случае они будут атакованы, предупредили хуситы.

23 февраля в СМИ просочилась информация, что хуситы подбили американский эсминец в Аденском заливе.