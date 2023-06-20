Очередной недострой снесли в подмосковном Одинцово

Безопасность

Фото: [Пресс-служба Мособлархитектуры]

Недостроенное здание многоквартирного жилого дома ликвидировали в деревне Мамоново Одинцовского городского округа, передает пресс-служба Мособлархитектуры.

Отмечается, что объект располагался в зоне индивидуальной жилой застройки деревни Мамоново. При этом помещения многие годы находились в запустении и ненадлежащем состоянии. В настоящее время все работы по демонтажу здания были проведены и полностью завершены.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.

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