Очередной недострой снесли в подмосковном Одинцово

Отмечается, что объект располагался в зоне индивидуальной жилой застройки деревни Мамоново. При этом помещения многие годы находились в запустении и ненадлежащем состоянии. В настоящее время все работы по демонтажу здания были проведены и полностью завершены.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Московской области.