Очередную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Подмосковье

Подмосковные сотрудники полиции задержали в Химках двадцатиоднолетнего жителя Москвы, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что неизвестный предложил злоумышленнику заняться изготовлением наркотиков. Молодой человек согласился и по указанию куратора приехал в арендованный для него дачный дом в одном из СНТ в Химках. Там он и начал производить мефедрон с целью последующего его распространения через онлайн-магазин в теневом сегменте Интернета.

Правонарушителя задержали с поличным в нарколаборатории. В ходе осмотра жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли канистры с различными жидкостями, стеклянные колбы, химический реактор, электронные весы и контейнер с веществом. Согласно заключению эксперта, в одной из изъятых канистр содержится наркотическое средство — мефедрон, массой около пятисот граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. А в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление остальных участников противоправной деятельности.

Ранее стало известно, что в Химках задержали мошенника, обманувшего страховые компании посредством поддельных ДТП.