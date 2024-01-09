Очередную нарколабораторию ликвидировали в подмосковном Одинцово

Нарколабораторию, оборудованную в арендованном боксе гаражного комплекса на улице Южная в Одинцовском городском округе, выявили сотрудники полиции. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе осмотра гаража полицейские обнаружили контейнер с кристаллическим веществом желтого цвета, канистры с химическими жидкостями, электронные весы, а также различное оборудование, необходимое для синтезирования наркотиков. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество, массой более двух килограммов, является прекурсором наркотического средства — фенилнитропропеном, используемым при синтезе амфетамина.

По предварительной информации, с сентября прошлого года задержанный варил наркотики и их прекурсоры, после чего сбывал на территории округа с помощью тайников-закладок. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 228.4 УК РФ.

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