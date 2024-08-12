Очередные ограничения на трудовую деятельность иностранцев могут ввести в Рязанской области

В Рязанской области на сегодняшний день работают примерно 12 тыс. мигрантов, что составляет чуть более 2% занятых жителей региона. Об этом сообщило 7info со ссылкой на региональный Минтруд.

Уточняется, что на данный момент в Рязанской области установлена допустимая доля иностранных работников. Кроме того, в ближайшее время могут вводиться ограничения на привлечение мигрантов для труда в определенных отраслях.

Ранее в Профсоюзе таксистов пояснили последствия запрета мигрантам работы в такси.