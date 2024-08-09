В Профсоюзе таксистов пояснили последствия запрета мигрантам работы в такси

Красноярский край вводит запрет на работу мигрантов в такси и торговле алкоголем и табаком. Так, со следующего года иностранные граждане, работающие по патентам, не смогут трудиться в данных сферах. Исключение составят граждане Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. Глава Профсоюза столичных такси Александр Макаров рассказал, какие изменения произойдут в сфере перевозок без мигрантов. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, изменения повлияют на сферу такси, однако это является вынужденной мерой. Так, необходимо мигрантов заставить адаптироваться традициям и законам, в случае знания русского языка и наличия российского удостоверения работа не запрещена.

Эксперт подчеркнул, что дефицита водителей в данном случае не избежать, как и роста цен.

По его мнению, в случае распространения данной тенденции на прочие субъекты РФ сфера такси может стать полностью государственной, вернется опыт советских таксопарков, когда водители работали по счетчику и получали заработную плату и чаевые.

Ранее сообщалось, что также в Томской области мигрантам запретили работать в такси и общепите.