Очевидец рассказал о работе водолазов в Гольяновском пруду

В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружены останки ребенка. По информации столичной прокуратуры, в водоеме была найдена отрубленная голова, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела об убийстве.

По данным СМИ, погибшим является ребенок в возрасте 7–10 лет. Страшная находка была сделана в пакете, который извлекли из воды.

На месте происхождения работают оперативные службы: полиция, Следственный комитет и водолазы. Как сообщил изданию «Газета.Ru» местный житель Анатолий (имя изменено), проживающий напротив пруда, спасательные и следственные действия продолжаются уже около часа.

«Уже около часа на пруду полиция, СК, водолазы ныряют в воду. Пруд, насколько мне известно, осушают. По периметру пруда ходят люди в зеленых жилетах, помогают. Просматриваются камеры, опрашивают очевидцев», — сказал он.

По словам очевидца, несмотря на серьезность происшествия, территорию пруда не перекрывали для публичного доступа.

«Пруд не огорожен — люди спокойно ходят. В чате дома люди в шоке. Еще один водолаз точно остался в воде», — рассказал мужчина.

В настоящее время на месте проводится комплекс следственных действий, включая опрос свидетелей и осмотр прилегающей территории с помощью камер видеонаблюдения.

