Квартира как место казни: в Москве бытовая разборка привела к кровавой драме и трупу

Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями обнаружено в квартире жилого дома на улице Скобелевской в юго-западном округе Москвы, передает столичный СК.

По предварительной информации, смертельные повреждения погибшему нанесла его сожительница, ставшая основной подозреваемой в этом бытовом преступлении. В настоящее время столичное управление СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту убийства, а на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливающие все детали и мотивы произошедшего.

Инцидент произошел в обычном жилом доме, что может говорить о бытовом характере и ссоре. Однако точную картину инцидента и другие подробности установят в ходе расследования.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина зарезал подростка возле бара.