Очевидцы рассказали о многочисленных взрывах в Киеве

Более 15 взрывов прозвучало в Киеве, рассказали ТАСС очевидцы.

Собеседник агентства рассказал о многочисленных взрывах, которые были слышны со стороны пригородов.

Украинские власти пока не прокомментировали эту информацию.

Российские войска продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. В частности, сообщалось, что пожар возник на промышленном предприятии в Черкассах. По данным подполья, поражен пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области: там сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых.

В Укрэнерго сообщили об ухудшении графика отключений света. В Киеве и ряде других крупных городов они будут действовать в три очереди.

Ранее сообщалось, что при атаке на аэропорт в Староконстантинове был уничтожен первый истребитель F-16 из числа поставленных ВСУ.