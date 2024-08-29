Очевидцы рассказали о многочисленных взрывах в Киеве
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Более 15 взрывов прозвучало в Киеве, рассказали ТАСС очевидцы.
Собеседник агентства рассказал о многочисленных взрывах, которые были слышны со стороны пригородов.
Украинские власти пока не прокомментировали эту информацию.
Российские войска продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре. В частности, сообщалось, что пожар возник на промышленном предприятии в Черкассах. По данным подполья, поражен пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области: там сдетонировали боекомплекты, много погибших и раненых.
В Укрэнерго сообщили об ухудшении графика отключений света. В Киеве и ряде других крупных городов они будут действовать в три очереди.
Ранее сообщалось, что при атаке на аэропорт в Староконстантинове был уничтожен первый истребитель F-16 из числа поставленных ВСУ.