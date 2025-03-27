Очевидцы рассказали подробности о спасательной операции в Египте

Спасательные службы Египта провели экстренную операцию после аварии прогулочного батискафа у побережья Хургады. Очевидцы рассказали подробности о проведении спасательной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Местные очевидцы описали быструю и масштабную спасательную работу, во время которой катера непрерывно курсировали между местом происшествия и берегом. На борту находились 45 российских туристов. Спасатели доставляли людей небольшими группами — по одному-два человека. Первоначально многие пострадавшие были без сознания, но позже их привезли в более стабильном состоянии.

По официальным данным, в больницы доставили 21 человека: 14 россиян, трое египтян и трое граждан Индии. Трагически погибли шесть человек, среди них пятеро россиян. У спасенных диагностировали травмы головы, конечностей, ушибы и признаки дыхательной недостаточности.

Генеральное консульство России продолжает работу по уточнению обстоятельств происшествия и оказанию помощи пострадавшим.

Ранее в СМИ выдвинули новую версию о крушении батискафа с россиянами в Египте.