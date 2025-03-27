В СМИ выдвинули новую версию о крушении батискафа с россиянами в Египте

Как стало известно «Инфо24», подлодка, затонувшая в Египте с туристами из России, могла быть перегружена.

Рассчитанный для работы на мелководье батискаф был рассчитан на 44 человека, а также двух членов экипажа. Однако по данным Генконсульства России, на подлодке было 45 россиян на борту. Это вызвало новую теорию в СМИ: на судно могли взять лишних людей, что вызвало перегруз.

Также издание отметило, что некоторые туристы жаловались на вентиляцию в батискафе.

Напомним: накануне в Египте затонул батискаф с российскими туристами. Пострадали девять человек, шесть россиян погибли. По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка экипажа.

Ранее стало известно, что произошло с семьей с детьми из Татарстана, находившейся на батискафе в Египте.