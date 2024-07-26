Очевидцы сообщили о ДТП с участием велосипедиста в Раменском округе
Фото: [t.me/mk_srochno]
Автомобиль сбил велосипедиста на автодороге в Раменском округе, сообщили очевидцы. Кадры с места ЧП публикует «МК: срочные новости».
Дорожно-транспортное происшествие случилось в районе деревни Мылышево. На место прибыли врачи скорой медицинской помощи.
По неподтвержденным данным, велосипедом управляла пожилая женщина. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино водитель легкового автомобиля сбил двух человек на пешеходном переходе.