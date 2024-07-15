Водитель легковушки сбил двух человек на пешеходном переходе в Ступино

Девятнадцатилетний водитель за рулем легкового автомобиля сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Ступино.

ДТП случилось поздно вечером в пятницу на проспекте Победы, передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшие — подросток 2007 года рождения и молодой человек 2004 года рождения. Их доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Люберцах погиб водитель мотоцикла.