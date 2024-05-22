Очевидцы сообщили о массовом ДТП на шоссе в Химках недалеко от аэропорта

На Ленинградском шоссе в подмосковных Химках столкнулись сразу несколько автомобилей, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Кадрами с места ДТП поделился канал «Типичные Химки». Отмечается, что в аварию попали около девяти машин, большая часть из них — автомобили такси.

Также уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра перед поворотом в аэропорт Шереметьево.

Официальных комментариев по факту данного ДТП пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в аварии в Подмосковье погибли мотоциклист и его пассажир, возбуждено уголовное дело.