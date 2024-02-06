Очевидцы сообщили о смерти мужчины на железнодорожной станции в Шатуре

На железнодорожной станции в Подмосковье скончался мужчина, сообщает «Типичная Шатура» .

По словам очевидцев, трагедия произошла на железнодорожном мосту станции «Шатура». По предварительным данным, у мужчины оторвался тромб.

Уточняется, что первую помощь до приезда бригады скорой помощи мужчине пытались оказать прохожие, делая непрямой массаж сердца. Однако спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске большегруз насмерть переехал пенсионерку.