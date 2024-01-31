В Подольске водитель грузовика при движении задним ходом насмерть переехал пенсионерку

В подмосковном Подольске водитель большегруза, двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку 1941 года рождения.

Женщина погибла на месте, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Авария случилась накануне возле одного из домов на Ленинградской улице.

Как уточнила начальник Управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова, по факту данного ДТП следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил легковушку на пункте оплаты проезда на трассе «Беларусь» в Одинцовском округе Подмосковья.