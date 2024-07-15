Очевидцы сообщили о возгорании грузовика на платной трассе в Подмосковье
Фото: [t.me/ostorozhno_moskva]
На платной трассе М-12 в Подмосковье вспыхнул грузовой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы. Кадры с места происшествия публикует «Осторожно, Москва».
По некоторым данным, ЧП на автодороге «Восток» в Богородском округе случилось из-за того, что у большегруза лопнули цилиндрические баллоны.
Также уточняется, что движение транспорта в районе происшествия затруднено. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что на трассе в подмосковном Серпухове произошла массовая авария с участием пятнадцати автомобилей.