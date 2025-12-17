Очевидцы в Краснодарском крае сняли на видео момент перехвата беспилотника

В небе над Славянском-на-Кубани зафиксировали ликвидацию вражеского БПЛА. Яркий эпизод противовоздушной обороны попал на видео, которое мгновенно разошлось по социальным сетям.

Кадры, опубликованные Telegram-каналами, были сняты местными жителями в ночное время. На записи видна мощная вспышка, озаряющая темное небо, а спустя мгновение раздается грохот взрыва. Хронометраж происходящего четко указывает на то, что беспилотный летательный аппарат был нейтрализован в непосредственной близости от населенного пункта.

Очевидцы события не скрывали эмоций. В частности, одна из местных жительниц, снимавшая происходящее, бурно отреагировала на эффектное зрелище в небе. Данный инцидент вновь демонстрирует интенсивность попыток атак беспилотников на территории края и работу сил противовоздушной обороны по их пресечению.

Ранее сообщалось, что линия электропередачи вспыхнула в Воронежской области из-за удара украинского беспилотника.