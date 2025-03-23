Один человек погиб и десять пострадали в массовом ДТП под Тулой

Такие данные приводит управление МВД по Тульской области 22 марта.

В результате ДТП в Туле пострадали десять человек.

Как сообщает телеграм-канале ведомства, один человек погиб, десять получили травмы различной степени тяжести.

Среди пострадавших пятеро детей. В настоящее время всем им оказывают медицинскую помощь.

ДТП под Тулой произошло 22 марта на 199-м километре трассы М-2.

Изначально МЧС сообщало о том, что при массовом столкновении погибла женщина, и пострадали восемь человек, в том числе четверо детей 3, 6, 12 и 13 лет.

Что стало причиной массового ДТП, еще предстоит установить.

Ранее сообщалось о том, что в Вологодской области школьный автобус с 19 детьми столкнулся с КамАЗом.