В Вологодской области школьный автобус с 19 детьми столкнулся с КамАЗом

В среду, 19 марта, на подъезде к деревне Малое Бараково в Кичменгско-Городецком округе Вологодской области школьный автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». О ЧП сообщает региональное УМВД.

В автобусе находилось 19 детей, один сопровождающий и два работника школы. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. После ДТП пассажиров пересадили на другой транспорт.

В результате аварии двое 16-летних подростков получили ушибленные травмы лица. В медицинских учреждениях проводятся необходимые обследования. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о том, что в красногорской Свято-Георгиевской гимназии детям провели урок по безопасности на дороге.