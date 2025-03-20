В Вологодской области школьный автобус с 19 детьми столкнулся с КамАЗом
ДТП в Вологодской области: пострадали двое подростков
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В среду, 19 марта, на подъезде к деревне Малое Бараково в Кичменгско-Городецком округе Вологодской области школьный автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». О ЧП сообщает региональное УМВД.
В автобусе находилось 19 детей, один сопровождающий и два работника школы. Все дети были пристегнуты ремнями безопасности. После ДТП пассажиров пересадили на другой транспорт.
В результате аварии двое 16-летних подростков получили ушибленные травмы лица. В медицинских учреждениях проводятся необходимые обследования. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о том, что в красногорской Свято-Георгиевской гимназии детям провели урок по безопасности на дороге.