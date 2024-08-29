Один человек погиб и двое получили ранения в результате удара ВСУ по Шебекино
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Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один человек скончался до приезда бригады скорой помощи. По предварительной информации, еще два мирных жителя получили осколочные ранения, они доставлены в Шебекинскую ЦРБ.
В результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также загорелся легковой автомобиль, пожарные ликвидируют возгорание.
Кроме того, атакам ВСУ подверглись еще три населенных пункта в Белгородской области. Информация о последствиях уточняется, предварительно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в акватории Севастополя была пресечена атака ВСУ беспилотниками и безэкипажными катерами.