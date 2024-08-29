Один человек погиб и двое получили ранения в результате удара ВСУ по Шебекино

Один человек скончался до приезда бригады скорой помощи. По предварительной информации, еще два мирных жителя получили осколочные ранения, они доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

В результате прилета снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также загорелся легковой автомобиль, пожарные ликвидируют возгорание.

Кроме того, атакам ВСУ подверглись еще три населенных пункта в Белгородской области. Информация о последствиях уточняется, предварительно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в акватории Севастополя была пресечена атака ВСУ беспилотниками и безэкипажными катерами.