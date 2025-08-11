Один человек погиб и двое ранены при ударе беспилотников ВСУ по Арзамасу

В Арзамасском округе Нижегородской области произошел налет украинских беспилотников на промышленное предприятие, есть пострадавшие. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

Налет ВСУ произошел в ночь на понедельник, 11 августа. Удары были нанесены по двум промышленным зонам Нижегородской области.

«При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу», — указал Никитин.

Губернатор также выразил свои соболезнования родным и близким погибшего. Он заявил, что на месте удара сейчас работают специалисты.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации. Это произошло всего за 2,5 часа днем 10 августа.