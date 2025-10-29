Столкнулись восемь машин: на трассе под Иркутском произошло массовое ДТП

В Иркутской области произошла авария с участием сразу восьми машин. Они столкнулись из-за гололеда на автотрассе, об этом сообщило агентство «Прайм».

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области. По словам правоохранителей, в Иркутске и прилегающих к нему районах сложилась очень сложная ситуация из-за снежного наката. Это привело к массовому ДТП.

«Крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации столкнулись не менее восьми машин, пострадавших нет», — указали журналистам.

В МВД добавили, что из-за гололеда было ограничено движение на автодороге «Братск — Усть-Илимск», а также на трассе Р-255 «Сибирь».

Ранее сообщалось, что в Приморском крае произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали водитель и семь пассажиров, включая 11-летнего ребенка. Это транспортное средство столкнулось с большегрузом, который перевозил зерно.