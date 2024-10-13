Один человек погиб при атаке ВСУ на белгородское село Отрадное

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мирного жителя села Отрадное, которое подверглось атаке со стороны ВСУ.

Как уточнил Гладков, украинская армия запустила БПЛА на территорию поселения региона. Один человек получил ранения, с которыми его оперативно доставили в Октябрьскую районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Тем временем по официальным данным сообщается, что над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ за вечер 13 октября.

Ранее сообщалось, что над двумя российскими регионами сбили ракету и БПЛА, запущенные со стороны Украины.