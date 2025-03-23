Один человек погиб при атаке ВСУ на регионы РФ: что известно о вражеском налете к этой минуте
Фото: [соцсети]
ВСУ за минувшую ночь массово атаковали сразу несколько регионов РФ. Повреждены жилые здания. Предварительно, один человек погиб.
Вот что мы знаем о нападении беспилотника, произошедшем сегодня ночью:
— В районе 3:30 ночи в Волгограде произошло как минимум три взрыва. По предварительным данным, целью атаки был нефтеперерабатывающий завод. Беспилотные летательные аппараты, возможно, приближались к цели на малой высоте со стороны Ростовской области;
— Жители Калача-на-Дону в Волгоградской области стали свидетелями двух взрывов, которые произошли около 4 часов утра. По предварительной информации, украинские беспилотные летательные аппараты двигались на небольшой высоте через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону в Ростовской области;
— В результате атаки Вооружённых сил Украины на автомобиль на трассе, соединяющей Морозовск и Цимлянск в Ростовской области, погиб человек. Его личность в настоящее время устанавливается;
— В результате атаки Вооружённых сил Украины пострадали шесть районов Ростовской области: Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский. В хуторе Каюковка в частном доме по улице Центральной повреждено остекление. Пострадавших среди жителей нет;
— В Ахтубинске, что в Астраханской области, произошло как минимум четыре взрыва. По словам местных жителей, в результате атаки были частично повреждены несколько жилых домов;
Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило о ликвидации 59 беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь.