Один человек погиб при пожаре в московском хостеле

На улице Амурская, дом 17, в Восточном административном округе Москвы загорелся хостел. Пожар охватил площадь 20 кв. м. О ЧП сообщают экстренные службы города.

Возгорание произошло на втором этаже трехэтажного здания. 12 постояльцам удалось самостоятельно выбраться из хостела. Один человек погиб.

Одному пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. м.

Ранее сообщалось о том, что пожар на крыше ТЭЦ в Москве успешно потушили.