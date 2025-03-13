Пожар на крыше ТЭЦ в Москве успешно потушили

Возгорание на крыше административного корпуса ТЭЦ, расположенной в северо-западной части Москвы, ликвидировано. Об этом проинформировали в телеграм-канале главного управления МЧС России по столице.

Напомним, что возгорание битумного утеплителя на кровле строения стало источником пожара на ТЭЦ-16. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Возгорание произошло в корпусе, который в настоящее время не функционирует из-за проводимых ремонтных работ. Инцидент не оказал негативного воздействия на функционирование ТЭЦ.

Пожарные бригады, прибывшие с автолестницей, получили доступ на территорию ТЭЦ-16 и немедленно приступили к тушению пламени.