Один человек погиб при взрыве автомобиля в Севастополе

В Севастополе взорвался автомобиль, сообщили сразу несколько телеграм-каналов. По информации Mash, инцидент произошел на улице Тараса Шевченко возле одного из супермаркетов.

Отмечается, что в салоне авто находился мужчина. По предварительным данным, ему частично оторвало ноги. В результате взрыва также с одного из соседних зданий оторвало часть облицовки.

По информации Baza, мужчина, находившийся в салоне, погиб. Им оказался капитан 1-го ранга Черноморского флота. Источник уточняет, что причиной взрыва могло стать самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное в автомобиле.

По информации Mash, причиной взрыва стал газ. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают сотрудники правоохранительных органов. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали мужчину, который намеревался совершить теракт на железнодорожном переезде у Балаклавской ТЭС.