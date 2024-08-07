Один человек погиб в Германии из-за обрушения отеля на западе страны

В ФРГ произошло ЧП. Там в одном из отелей обрушились несущие опоры, в результате погиб один из постояльцев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление полиции города Трира.

Трагедия произошла в населенном пункте Креф, который находится в районе федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Это в 50 километрах от Трира. Инцидент случился прошедшей ночью. Там внезапно обрушились опоры на одном из этажей отеля. В здании на тот момент находилось 14 человек.

«Девять человек находятся под завалами. Один из них скончался, но тело еще не извлечено. Восемь человек, в том числе с серьезными травмами, заблокированы в здании», — указали правоохранители.

Экстренные службы провели эвакуацию людей из близлежащих зданий. В безопасное место был выведен 31 человек. Сейчас на месте ЧП работают спасатели, им удалось установить связь с частью заблокированных в отеле людей.

Ранее про ЧП, связанное с отелем, сообщалось из Бангладеш. Там произошел пожар, который устроили участники массовых беспорядков в стране. 18 человек погибли, еще порядка 150 получили травмы и ожоги.