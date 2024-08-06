Участники беспорядков в Бангладеш сожгли отель и 18 человек вместе с ним

Стихийные беспорядки в Бангладеш привели к очередной массовой трагедии. Там участники протестов сожгли отель, и это привело к большому количеству пострадавших. Об этом сообщило издание Dhaka Tribune.

После того, как глава правительства Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку, в ряде населенных пунктов началось празднование этого события. В городе Джессор это привело к трагедии.

«Тысячи людей праздновали отставку премьер-министра Шейх Хасины в различных точках города. В процессе несколько лиц подожгли отель», - указали журналисты.

В итоге погибли 18 человек, а еще более 150 попали в больницы из-за ожогов и травм. Сам пожар удалось потушить.

Ранее сообщалось, что только за последние сутки массовые беспорядки в Бангладеш привели к гибели 109 человек. Их общее количество по итогам июля и августа уже перевалило за четыре сотни.