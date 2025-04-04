Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Брянскую область

В ночь на 4 апреля Брянскую область атаковали украинские беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что украинские боевики наносили удары по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате три человека получили осколочные ранения. Их госпитализировали, но одного мужчину спасти не удалось.

В результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме повреждены окна и балкон. Повреждения получили несколько автомобилей.

Специалисты проведут дополнительное обследование территории в светлое время суток.

Семьям пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, сообщил глава региона.

Украинские боевики ежедневно обстреливают приграничные российские территории, устраивают атаки с помощью дронов и диверсии. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось о том, что на всей территории Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА.