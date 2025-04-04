Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Три жителя Брянской области получили ранения при атаке дронов ВСУ
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В ночь на 4 апреля Брянскую область атаковали украинские беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он отметил, что украинские боевики наносили удары по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате три человека получили осколочные ранения. Их госпитализировали, но одного мужчину спасти не удалось.
В результате сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме повреждены окна и балкон. Повреждения получили несколько автомобилей.
Специалисты проведут дополнительное обследование территории в светлое время суток.
Семьям пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, сообщил глава региона.
Украинские боевики ежедневно обстреливают приграничные российские территории, устраивают атаки с помощью дронов и диверсии. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
Ранее сообщалось о том, что на всей территории Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА.