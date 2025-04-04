На всей территории Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

В ночь на 4 апреля МЧС России объявило об опасности атаки БПЛА на всей территории Тамбовской области. Жителей региона призвали соблюдать правила безопасности.

Так, увидев беспилотник, нужно покинуть опасную зону — спрятаться в здании, под деревом, в подъезде или в подземном переходе. Также нужно предупредить об опасности других людей.

В ночь на 24 марта в небе серия взрывов прогремела над Ростовом-на-Дону. По словам местных жителей, было минимум три взрыва в северной части города.

В ночь на 1 апреля силы ПВО ликвидировали три дрона ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 3 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата.