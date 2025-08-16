Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области пострадал один человек. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Телеграм-канале исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря.

Инцидент случился в станице Тельман, которая находится в Родионово-Несветайском районе. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина», – написал Слюсарь.

Ранее  сообщалось, что в Сызрани после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий (НПЗ).

Актуально