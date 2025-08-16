Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область
Слюсарь: Один человек пострадал при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область
Фото: [Медиасток.рф]
В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области пострадал один человек. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Телеграм-канале исполняющего обязанности главы региона Юрия Слюсаря.
Инцидент случился в станице Тельман, которая находится в Родионово-Несветайском районе. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.
«В хуторе Тельман Родионово-Несветайского района из-за атаки БПЛА повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина», – написал Слюсарь.
Ранее сообщалось, что в Сызрани после атаки украинских дронов загорелся нефтеперерабатывающий (НПЗ).