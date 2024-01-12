Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Раменском
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
Деревянный дом вспыхнул в деревне Жирово Раменского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Сведения о возгорании поступили спасателям накануне около одиннадцати часов вечера. К четырем часам утра последствия пожара были ликвидированы.
К тушению привлекали шестнадцать человек и четыре единицы техники. В результате возгорания пострадал один человек. Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее крупный пожар произошел в цехе по производству полимерной продукции в Богородском округе.