Пожар в цехе по производству полимерной продукции в Подмосковье полностью ликвидирован

Крупный пожар в цехе по производству полимерной продукции в Богородском округе Подмосковья полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание случилось накануне поздно вечером. Горела кровля цеха. Огонь распространился на площади восемь тысяч квадратных метров.

Известно, что до прибытия спасателей персонал цеха самостоятельно эвакуировался. В результате ЧП никто не пострадал. К тушению привлекали свыше ста спасателей и почти сорок единиц техники.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.