Один человек пострадал при пожаре в квартире в Богородском округе
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
Квартира загорелась в Богородском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Сведения о возгорании в жилом доме на Социалистической улице поступили спасателям накануне поздно вечером. Спустя почти час огонь был ликвидирован.
К тушению привлекали семь человек и две единицы техники. Как уточнили в главке, в результате пожара пострадал один человек.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на складах в Раменском.