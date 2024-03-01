Один человек пострадал при пожаре в квартире в Богородском округе

Безопасность
пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]

Квартира загорелась в Богородском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в жилом доме на Социалистической улице поступили спасателям накануне поздно вечером. Спустя почти час огонь был ликвидирован.

К тушению привлекали семь человек и две единицы техники. Как уточнили в главке, в результате пожара пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на складах в Раменском.

Актуально
Подмосковье
ГУ МВД России по Московской области