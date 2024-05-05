В Подмосковье спасли пенсионерку, которую придавило упавшим шкафом
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 75-летней пенсионерке, которую придавило упавшим шкафом, сообщила пресс-служба ведомства.
ЧП произошло в Королеве. Спасателей вызвал сын пожилой женщины. Он рассказал, что в коридоре упал гардеробный шкаф, он придавил пенсионерку и заблокировал входную дверь.
Работники «Мособлпожспаса» в присутствии полицейских сняли дверь с петель, освободили пострадавшую и передали ее медикам. Женщину госпитализировали.
Ранее подмосковные спасатели оказали помощь четырнадцатилетней девочке, которая проткнула руку длинным ржавым гвоздем.