В Подмосковье спасли пенсионерку, которую придавило упавшим шкафом

Безопасность
пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]

Работники 315-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 75-летней пенсионерке, которую придавило упавшим шкафом, сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в Королеве. Спасателей вызвал сын пожилой женщины. Он рассказал, что в коридоре упал гардеробный шкаф, он придавил пенсионерку и заблокировал входную дверь.

Работники «Мособлпожспаса» в присутствии полицейских сняли дверь с петель, освободили пострадавшую и передали ее медикам. Женщину госпитализировали.

Ранее подмосковные спасатели оказали помощь четырнадцатилетней девочке, которая проткнула руку длинным ржавым гвоздем.

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