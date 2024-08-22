Один человек пострадал в ДТП с автобусом в Клину

В подмосковном Клину устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась рано утром на 537-м километре трассы А-108. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина 1977 года рождения.

Ранее в Мытищах возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, в котором погибла пенсионерка.