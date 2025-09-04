Один человек пострадал: в Якутии произошло обрушение горной породы на руднике

В Оймяконском районе Республики Якутия произошел инцидент. Там на руднике обрушилась горная порода, зафиксирован один пострадавший. Об этом сообщило региональное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям, слова его представителей привело РИА Новости.

После обрушения породы началась эвакуация рабочего персонала, всех людей стали выводить на поверхность.

«Поступило сообщение о том, что в руднике на территории Оймяконского района произошло обрушение горной породы, один человек пострадал», — указали журналистам.

Всего в руднике на момент ЧП находилось 55 рабочих. Все работы на данный момент приостановлены до обследования рудника и выяснения причин обрушения.

