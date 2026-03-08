Один московский аэропорт временно закрылся из-за угрозы БПЛА

Аэропорт Жуковский в Московской области приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов — предварительной причиной называется угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Решение было принято в воскресенье, 8 марта, на фоне осложнения обстановки в ряде регионов России. Ранее в этот день под ограничения попал аэропорт Сочи, где также объявлялась беспилотная опасность.

На курорте местные власти даже призвали жителей и гостей покинуть набережные и укрыться в безопасных местах.

В Росавиации подчеркивают, что временные меры — стандартная процедура для минимизации рисков. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о статусе рейсов на сайтах перевозчиков и в официальных каналах аэропорта. По предварительным данным, ограничения будут действовать до стабилизации обстановки в воздушном пространстве.

Ранее сообщалось, что мэр Прошунин призвал покинуть пляжи Сочи и Сириуса. Ограничения вводили на фоне угрозы БПЛА.