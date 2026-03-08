Россиян призвали срочно покинуть сочинские пляжи в Международный женский день

Международный женский день на курортах Краснодарского края оказался далек от праздничной идиллии. Во второй половине дня 8 марта в Сочи и прилегающем Сириусе завыли сирены, а туристам и местным жителям пришлось срочно менять планы. Мэр города Андрей Прошунин выступил с экстренным обращением: граждан попросили покинуть набережные и пляжи.

Власти призвали граждан не поддаваться панике, но строго соблюдать меры предосторожности. Отдельно мэр акцентировал внимание на запрете съемки работы средств противовоздушной обороны и последствий возможных атак.

«Сегодня праздничный день, но сейчас необходимо покинуть набережные и укрыться в безопасных местах пока в городе не станет спокойно», — пояснил градоначальник в своих соцсетях. Причиной стала объявленная беспилотная опасность, накрывшая не только Сочи, но и федеральную территорию Сириус.

Ранее в этот день Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 150 беспилотников над территорией девяти регионов России. В этот список вошел и Краснодарский край. Пока силы ПВО работают в небе, жителям и гостям курорта рекомендовано переждать тревогу в укрытиях.

Ранее сообщалось, что рядом с многоквартирным жилым домом в Ельце упал беспилотник.