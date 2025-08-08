Один погибший и один раненый: в Крыму столкнулись грузовик и пассажирский автобус

В Республике Крым произошло ДТП. Там грузовая автомашина врезалась в пассажирский автобус, в результате один человек погиб. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Крымская Госавтоинспекция.

ЧП в Крыму произошло в пятницу 8 августа, неподалеку от границы с Херсонской областью. Во время движения по автодороге рядом с селом Гришино грузовик врезался в автобус, который стал поворачивать.

«Водитель, управляя грузовым автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер», не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Баз», который осуществлял поворот налево на площадку, предназначенную для остановки транспортных средств, и совершил столкновение», — указали правоохранители.

В итоге погиб 58-летний водитель грузовика. В автобусе помимо шофера находились три пассажира, один из них получил травмы. Сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района сейчас выясняют на месте происшествия все обстоятельства этой автокатастрофы.

