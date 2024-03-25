Один рабочий погиб под завалами в шахте «Кальинская» на Урале

Рабочий Кирилл Лоскутов погиб при обрушении породы из-за горного удара в шахте «Кальинская» в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Североуральского бокситового рудника.

Рудник окажет всю необходимую помощь близким погибшего. Также компания выплатит семье материальную помощь в размере 3 млн рублей.

Утром сообщалось, что из-за обрушения пород в шахте отрезанными оказались двое горнорабочих. От них поступали звуковые сигналы, началась спасательная операция. Второго шахтера удалось вытащить живым, он находится в больнице.

В пресс-службе заявили, что в настоящий момент все спасательные работы завершены.